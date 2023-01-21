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Рогов: успехи ВС РФ заставили Киев стягивать военные резервы на Запорожское направление

Армия
Рогов: успехи ВС РФ заставили Киев стягивать военные резервы на Запорожское направление

Российские военные взяли под огневой контроль трассу Каменское — Орехов, нарушив снабжение ВСУ и вынудив Киев стягивать резервы на Запорожское направление, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В комментарии для «КП» он отметил, что подразделения ВСУ перебрасываются из Днепропетровской области.

«Идет переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область», — уточнил собеседник журналистов.

В то же время он обратил внимание на явные проблемы с боекомплектом у ВСУ. Так, интенсивность артиллерийских ударов со стороны украинских националистов значительно снизилась.
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