Рогов: успехи ВС РФ заставили Киев стягивать военные резервы на Запорожское направление

Российские военные взяли под огневой контроль трассу Каменское — Орехов, нарушив снабжение ВСУ и вынудив Киев стягивать резервы на Запорожское направление, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В комментарии для «КП» он отметил, что подразделения ВСУ перебрасываются из Днепропетровской области.
«Идет переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область», — уточнил собеседник журналистов.
В то же время он обратил внимание на явные проблемы с боекомплектом у ВСУ. Так, интенсивность артиллерийских ударов со стороны украинских националистов значительно снизилась.