Экс-глава МИД Ливии Салех Раджаб: за любыми вооруженными действиями на западе страны стоят США

Триполи, 21 января. Бывший министр внутренних дел Ливии генерал-майор Салех Раджаб предупредил, что в предстоящий период могут вспыхнуть новые вооруженные столкновения на западе страны. Об этом экс-чиновник рассказал российскому агентству Sputnik.
Он также подчеркнул, что произошедшие на днях в Триполи бои между группировками связаны с недавним визитом директора американского ЦРУ Уильяма Бернса. В ходе нового конфликта, имевшего место 19 января в районе Каср-Бен-Гашир на юге ливийской столицы, бандформирования применили тяжелое вооружение. Между группировкой «Ар-Рада» во главе с Абд ар-Рауфом Карой и так называемой «111-й бригадой» Абд ас-Саляма аз-Зуби вспыхнул яростный спор по поводу контракта на техническое обслуживание международного аэропорта Триполи, который в течение многих лет оставался закрытым.
«Могут произойти более ожесточенные столкновения. Они послужат сигналом как внутри страны, так и за ее пределами о том, что "рука Вашингтона" все еще присутствует в вопросах местного урегулирования.
За любыми военными перемещениями на ливийском западе, которые состоятся в предстоящий период, стоят США. Они это делают, чтобы показать свою способность снова влиять на военную ситуацию внутри страны», — подчеркнул экс-глава МИД.
Публично Вашингтон заявляет, что поддерживает выборы в североафриканском государстве. Однако многие ливийские официальные лица утверждают, что США стремятся либо реализовать свои интересы на политической арене, либо сохранить конфликт, отметил Раджаб. Явным доказательством стал недавний визит директора ЦРУ. Он состоялся именно тогда, когда Палата представителей и Высший государственный совет (ВГС) достигли соглашения о необходимости составления дорожной карты и формирования нового правительства для подготовки к выборам.
Ранее международная редакция ФАН объяснила, почему Вашингтон продолжает попытки вмешаться во внутренние дела североафриканского государства, которому на протяжении многих лет не удается выбраться из политического тупика. Одним из вопиющих нарушений со стороны США стала экстрадиция из Ливии экс-офицера разведки Абу Аджилы Масуда, которого подозревают в причастности к взрыву самолета над Локерби в 1988 году.