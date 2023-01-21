Экс-глава МИД Ливии Салех Раджаб: за любыми вооруженными действиями на западе страны стоят США

Он также подчеркнул, что произошедшие на днях в Триполи бои между группировками связаны с недавним визитом директора американского ЦРУ Уильяма Бернса. В ходе нового конфликта, имевшего место 19 января в районе Каср-Бен-Гашир на юге ливийской столицы, бандформирования применили тяжелое вооружение. Между группировкой «Ар-Рада» во главе с Абд ар-Рауфом Карой и так называемой «111-й бригадой» Абд ас-Саляма аз-Зуби вспыхнул яростный спор по поводу контракта на техническое обслуживание международного аэропорта Триполи, который в течение многих лет оставался закрытым.