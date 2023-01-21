Президент Молдавии Санду не исключила отказ республики от нейтрального статуса ради НАТО

Кишинев не исключает, что молдавское государство может перестать быть нейтральной страной и присоединиться к Североатлантическому альянсу. С таким заявлением выступила глава республики Майя Санду.
При этом процесс отказа от нейтрального статуса и вступление в военный блок должно осуществляться с опорой на принципы демократии, уточнила политик. Соответствующие слова молдавского лидера опубликовали журналисты Politico.
«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса», — сказала Санду.
Напомним, что Финляндия и Швеция ранее подали заявки на присоединение к НАТО, однако Турция их заблокировала из-за позиции этих стран к запрещенным в Анкаре движениям.