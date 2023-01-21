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Президент Молдавии Санду не исключила отказ республики от нейтрального статуса ради НАТО

Политика
Президент Молдавии Санду не исключила отказ республики от нейтрального статуса ради НАТО

Кишинев не исключает, что молдавское государство может перестать быть нейтральной страной и присоединиться к Североатлантическому альянсу. С таким заявлением выступила глава республики Майя Санду.

При этом процесс отказа от нейтрального статуса и вступление в военный блок должно осуществляться с опорой на принципы демократии, уточнила политик. Соответствующие слова молдавского лидера опубликовали журналисты Politico.

«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса», — сказала Санду.

Напомним, что Финляндия и Швеция ранее подали заявки на присоединение к НАТО, однако Турция их заблокировала из-за позиции этих стран к запрещенным в Анкаре движениям.
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