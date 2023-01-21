«Левски» объявил об отмене матчей против «Урала» и «Спартака»

Руководство болгарского «Левски» решило отменить контрольные матчи против российских команд на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает клубная пресс-служба софийского коллектива.
«Левски» хотел сыграть против «Урала» 22 января. Кроме этого, болгары должны были провести матч против московского «Спартака» 31 января. Однако обе встречи отменены. Пресс-служба «Урала» прокомментировала такое решение со стороны «Левски».
«Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», — говорится на официальном сайте «шмелей».
Напомним, болельщики «Левски» крайне негативно отнеслись к запланированным матчам клуба против российских команд. Сами футболисты болгарского коллектива хотели выйти на поле в желтых шортах и синих футболках в знак поддержки Украины.