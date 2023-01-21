Американские морпехи смогли обмануть ИИ при помощи трюка из видеоигры

Подчеркивается, что в серии игр MGM главный герой может использовать картонную коробку для маскировки, чтобы передвигаться по полю боя незамеченным. Бойцы ВС США решили воспользоваться этой тактикой для обмана искусственного интеллекта в реальной жизни. Примечательно, что им это удалось. Робот был натренирован фиксировать идущих или бегущих противников, но игнорировал тех, кто перемещался под коробкой.