Американские морпехи смогли обмануть ИИ при помощи трюка из видеоигры

Роботизированные системы, разработанные с применением технологии искусственного интеллекта, достаточно просто обмануть, пишет Kotaku.
Отмечается, что американских морпехи использовали трюк из японской компьютерной игры Metal Gear Solid (MGM), чтобы обмануть ИИ. По имеющейся информации, восемь военнослужащих пытались обхитрить робота и подобраться к нему разными способами в рамках эксперимента.
Подчеркивается, что в серии игр MGM главный герой может использовать картонную коробку для маскировки, чтобы передвигаться по полю боя незамеченным. Бойцы ВС США решили воспользоваться этой тактикой для обмана искусственного интеллекта в реальной жизни. Примечательно, что им это удалось. Робот был натренирован фиксировать идущих или бегущих противников, но игнорировал тех, кто перемещался под коробкой.