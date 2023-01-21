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«Сбер» установил первые банкоматы на Крымском полуострове

Экономика
«Сбер» установил первые банкоматы на Крымском полуострове

Первые банкоматы «Сбера» заработали на территории Республики Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Терминалами самообслуживания Сбербанка теперь могут воспользоваться жители Ялты на ул. Киевская, 6, Симферополя на улице Пушкина, 10, Севастополя на площади Нахимова, дом 1, а также села Оползневое — ул. Генерала Острякова, 9.

Кроме того, в течение 2023 года компания откроет в крупных городах Крыма свои офисы.

Как отметил глава региона Сергей Аксенов, приход такого крупного игрока, как Сбербанк, увеличит доступность, скорость и качество банковских услуг. Также работа «Сбера» положительно отразится на финансовом и инвестиционном климате полуострова, который уже долгое время находится под санкциями.
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