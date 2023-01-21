«Сбер» установил первые банкоматы на Крымском полуострове

Как отметил глава региона Сергей Аксенов, приход такого крупного игрока, как Сбербанк, увеличит доступность, скорость и качество банковских услуг. Также работа «Сбера» положительно отразится на финансовом и инвестиционном климате полуострова, который уже долгое время находится под санкциями.