Синоптик Колесов объявил о возвращении зимней погоды в Петербург

Морозная погода вновь вернулась в Санкт-Петербург после аномальной оттепели, наблюдавшейся в городе во второй декаде января. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Метеоролог подчеркнул, что значительное похолодание в Петербурге было зафиксировано в субботу, 21 сентября. Столбики термометров в городе опустились до отметки в −4 градуса. Предполагается, что в течение дня воздух не прогреется до плюсовых температур. По словам Колесова, подобные погодные условия продержатся в Санкт-Петербурге как минимум до середины следующей недели.
Морозная погода, наступившая после оттепели, может привести к образованию гололедицы на дорогах. Кроме того, из-за неудовлетворительной организации работ по уборке снега со стороны команды губернатора Александра Беглова в городе также может вновь осложниться дорожная ситуация.