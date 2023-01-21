Синоптик Колесов объявил о возвращении зимней погоды в Петербург

Метеоролог подчеркнул, что значительное похолодание в Петербурге было зафиксировано в субботу, 21 сентября. Столбики термометров в городе опустились до отметки в −4 градуса. Предполагается, что в течение дня воздух не прогреется до плюсовых температур. По словам Колесова, подобные погодные условия продержатся в Санкт-Петербурге как минимум до середины следующей недели.