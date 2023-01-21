The Drive: американские самолеты F-15EX Eagle II лишатся главного преимущества

Американские истребители четвертого поколения F-15EX Eagle II не получат конформных топливных баков, благодаря которым увеличивается дальность полета, пишет The Drive.
В публикации отмечается, что этот американский самолет является аналогом российского Су-57. По словам экспертов, большая дальность полета была главным преимуществом F-15EX. При этом причины, по которым они будет лишены конформных топливных баков, не названы.
Подчеркивается, что в настоящее время в авиапарке ВВС США есть два F-15EX Eagle II, которые оснащены внешними баками. Один из них используется для опытно-конструкторских испытаний, а другой — для эксплуатационных.