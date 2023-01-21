Запад готовится поставить новое оружие Киеву по итогам «Рамштайн-8»

«Согласие Германии здесь имеет второстепенное значение. Мы либо быстро получим это согласие, либо сделаем это сами. Здесь самое главное, чтобы немцы — не только немцы, но и датчане, финны, французы и другие народы, но прежде всего немцы — как можно быстрее предложили свои современные танки и свою современную технику, потому что способность защитить свободу на Украине от этого может зависеть. Поэтому от этого будет зависеть безопасность всей Европы», – подчеркнул польский лидер.