Запад готовится поставить новое оружие Киеву по итогам «Рамштайн-8»

Киев получит сотни единиц боевой техники для использования против России.
Берлин, 21 января. Западные союзники, включая США, Великобританию, Германию и другие страны, могут поставить Киеву более 37 видов вооружений по результатам встречи в формате «Рамштайн-8».
Восьмая встреча министров обороны стран Запада, состоялась 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По предварительным итогам совещания Запад, планирует поставить Украине несколько сотен единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.
Список вооружений для Киева весьма внушителен и включает в себя большое количество боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров, ракет, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и батарей ПВО.
«Сотни слов благодарности не заменят сотни танков», — обратился Владимир Зеленский к участникам «Раммштайн-8».
США
США «по традиции» поставят Киеву наибольшее количество вооружений стоимостью порядка 2,5 млрд долларов. Военная помощь Пентагона включает бронемашины M2 Bradley, гусеничные бронетранспортеров M113, самоходные гаубицы M109А6, большое количество старых бронетранспортеров M1117 и внедорожников HMMWV, минозащищенные колесные БМП Stryker, высокоточные боеприпасы GLSDB, одну батарею Patriot и шесть батарей NASAMS, также еще 18 РСЗО HIMARS.
В пакете отсутствуют танки Abrams, о которых просили представители киевского режима. Однако Киев получит не менее важные HIMARS и Patriot. Все это станет существенным дополнением к 26,7 млрд долларов помощи, выделенным США Киеву с февраля 2022 года.
Канада
Согласно заявлению министра обороны Аниты Ананд, правительство Канады передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator стоимостью более чем 90 млн долларов, а также батарею зенитно-ракетных систем NASAMS.
«Эта помощь включает в себя национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, а также многое другое», — сообщило правительство Канады.
Во время недавнего визита в Киев Ананд встретилась с главой киевского Минобороны Алексеем Резниковым, который высоко оценил военную помощь Канады на сумму более 1 млрд долларов, предоставленную Киеву с февраля 2022 года.
Великобритания
Правительство Великобритании отправит на Украину 600 ракет Brimstone, а также 14 танков Challenger 2, свыше 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog, дополнительные беспилотники и переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, 155-мм самоходные артиллерийские установки AS90 и около 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, а кроме того средства разминирования и наведения мостов.
Министр обороны Бен Уоллес отметил, что союзники готовы оказывать военную помощь Киеву на протяжении нескольких лет в случае необходимости и России не стоит ожидать смягчения позиции Запада в вопросе поддержки Киева.
Польша
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что может в ближайшее время поставить Киеву 14 танков Leopard 2 без одобрения Германии. Он добавил, что Польша уже «договорилась с украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы» о передаче этих танков.
«Согласие Германии здесь имеет второстепенное значение. Мы либо быстро получим это согласие, либо сделаем это сами. Здесь самое главное, чтобы немцы — не только немцы, но и датчане, финны, французы и другие народы, но прежде всего немцы — как можно быстрее предложили свои современные танки и свою современную технику, потому что способность защитить свободу на Украине от этого может зависеть. Поэтому от этого будет зависеть безопасность всей Европы», – подчеркнул польский лидер.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ согласится передать Украине танки Leopard 2, но только если США начнут поставки своих танков Abrams, чего пока не случилось.
Германия
По последним данным, Германия передаст Украине 40 обещанных бронированных машин пехоты Marder, одну батарею Patriot, три батареи ПВО Iris-T, пять РЛС ПВО TRML-4D.
Более того, Германия планирует обучать украинских военных на протяжении двух месяцев для обращения с предоставленной техникой.
Ключевым вопросом для Германии и «Рамштайн-8» в целом является одобрение поставок тяжелых танков Leopard 2. Несмотря на усиливающееся давление со стороны союзников, Берлин до сих пор не принял решения о предоставлении как собственных танков, так и тех, что стоят на вооружении других стран, которые не могут сделать этого без его согласия.
Отчасти это давление стало причиной отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которую критиковали за нерешительность в вопросах помощи Киеву.
При этом Берлин опасается, что поставки новейших вооружений могут привести к еще большей эскалации конфликта. Именно по этой причине США долго медлили перед поставкой HIMARS. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что передаст Leopard 2 Киеву только после отправки США своих Abrams, чтобы не стать первой страной, отправляющей тяжелые вооружения.
Франция
Правительство Франции объявило о передаче Украине 40 колесных танков AMX-10RC и бронеавтомобилей Bastion. AMX-10RC не может конкурировать с немецкими Leopard 2 или американскими Abrams M1A2 по своим показателям защищенности и бронебойности, однако они станут важным дополнением для ВСУ.
Кроме того, Италия с Францией согласились в декабре отправить ВСУ одну батарею зенитных установок SAMP/T по просьбе Владимира Зеленского. Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания Eurosam.
Другие страны
Киев также ожидает получения самоходных артиллерийских установок Zuzana-2 от Норвегии и Дании, 50 боевых бронемашин CV-90 и 12 колесных самоходных установок Archer от Швеции, а также артиллерийские системы CAESAR от Норвегии.
Небольшая Эстония в очередной раз стремится дать ВСУ максимум для борьбы против России и предоставит Киеву на сумму в 113 миллионов евро, в том числе десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами. А Латвия отправит десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат.
Нидерланды объявили о передаче одной батареи ПВО/ПРО Patriot. Наконец, Чехия отправит Киеву 120 танков T-72М и 26-30 152-мм колесных САУ Dana-M2.
По информации Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Oryx и заявления правительств, с начала эскалации украинского кризиса западные страны передали Киеву более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.