Итальянские СМИ сообщают об интересе к Дзюбе со стороны китайских клубов

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Азии. Несколько китайских команд заинтересованы в услугах 34-летнего футболиста.
Данную информацию подтверждают источники авторитетного итальянского издания Calciomercato. Отмечается, что сам Дзюба не хочет перебираться в Китай и все еще надеется получить предложение от одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее стало известно, что «Торпедо» прекратило переговоры с бывшим капитаном «Зенита». Об этом сообщил президент «автозаводцев» Илья Геркус.