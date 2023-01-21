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Итальянские СМИ сообщают об интересе к Дзюбе со стороны китайских клубов

Спорт
Итальянские СМИ сообщают об интересе к Дзюбе со стороны китайских клубов

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Азии. Несколько китайских команд заинтересованы в услугах 34-летнего футболиста.

Данную информацию подтверждают источники авторитетного итальянского издания Calciomercato. Отмечается, что сам Дзюба не хочет перебираться в Китай и все еще надеется получить предложение от одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что «Торпедо» прекратило переговоры с бывшим капитаном «Зенита». Об этом сообщил президент «автозаводцев» Илья Геркус.
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