Иван Охлобыстин высказался о поступках и словах иноагента Смольянинова

Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин высказался о поступках и словах актера Артура Смольянинова✱ (лицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Артист рассказал, как относится к крестнику после русофобских заявлений.
Слова Смольянинова о России и Украине вызвали бурное обсуждение в обществе. Мимо скандала не прошел и крестный отец актера Охлобыстин. Он отметил, что критик СВО советует отдать под суд артиста, сомневается в психическом здоровье Охлобыстина.
«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший», — написал актер в Telegram.
Охлобыстин вспомнил, что в детстве Смольянинов был трудягой и романтиком. Во время крещения ему дали имя Лонгин в честь воина. Теперь же актер выступает против спецоперации и поддерживает ВСУ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами