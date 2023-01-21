Corriere della Sera: Италия изучает возможность передачи Украине системы ПВО

Власти Италии в настоящее время изучают возможность передачи системы ПВО SAMP-T Словакии, чтобы потом страна направила Украине свой ЗРК Patriot, пишет Corriere della Sera.
По имеющейся информации, словацким войскам может быть передана батарея SAMP-T. Отмечается, что эта система является разработкой европейского консорциума Eurosam.
Предполагается, что Словакия после получения комплекса перебросит ЗРК Patriot на территорию Германии, где обучение по его применению пройдут украинские военные. После этого он должен быть отправлен на Украину.