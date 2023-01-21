Певица Лариса Долина тепло поздравила актера Дмитрия Харатьяна с днем рождения

Актер театра и кино Дмитрий Харатьян 21 января отмечает особую дату — в этот день народному артисту России исполняется 63 года. С этим праздником звезду сериала «Гардемарины, вперед!» поздравила джазовая и эстрадная певица Лариса Долина.