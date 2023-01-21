Певица Лариса Долина тепло поздравила актера Дмитрия Харатьяна с днем рождения

Актер театра и кино Дмитрий Харатьян 21 января отмечает особую дату — в этот день народному артисту России исполняется 63 года. С этим праздником звезду сериала «Гардемарины, вперед!» поздравила джазовая и эстрадная певица Лариса Долина.
Как призналась исполнительница хита «Погода в доме» в своем Telegram-канале, Харатьян, вместе с которым они играли в мюзикле «Мата Хари. Любовь и шпионаж» — ее любимый партнер.
«Мой дорогой, я желаю тебе очень много сил и терпения, здоровья, удачи! Творческих планов и их претворения в жизнь! Неуемной энергии и радости от каждой прожитой минуты! С любовью и огромной благодарностью за счастливые часы совместного творчества!» — написала она.
Ранее заслуженная артистка России Марина Яковлева рассказала, почему преклоняется перед талантом и человеческими качествами Харатьяна.