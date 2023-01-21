В мире растет спрос на буровые установки для морской нефтедобычи

Спрос на буровые установки для добычи нефти в море показывает положительную динамику. Такая ситуация связана с потребностью в энергоресурсах, транзитными сложностями, повышением цен на топливо, сообщает The Wall Street Journal.
Около 90% доступных для аренды буровых установок были задействованы в декабре 2022 года. При этом в 2017 году данный показатель составлял примерно 63%.
Морская добыча нефти может улучшить показатели экономик ряда южноамериканских стран. По данным Rystad Energy, к 2035 году Кооперативная Республика Гайана сможет ежедневно получать 1,7 млрд баррелей нефти. В этом случае данное государство займет четвертое место в списке нефтяных держав.