Давление на наш бюджет: финансовый аналитик Разуваев о новых планах коллективного Запада по «потолку цен»

США со своими сателлитами собираются давить на наш бюджет. Такую оценку новых ограничительных мер в отношении российских нефтепродуктов в беседе с ФАН дал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Американский Минфин заявил, что Штаты и их союзники договорились о вводе двух ценовых потолков на нефтепродукты из России.
«Один потолок — для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут», — говорится в специальном документе.
Ограничение цен на российские нефтепродукты запланировано на февраль текущего года, когда от их закупок откажется Европейский союз и запретит их перевозку морем.
«С сырой нефтью у них получилось, — констатирует эксперт. — У нефти марки Urals дисконт очень большой. Теперь взялись за нефтепродукты. Из наших компаний пострадает конечно же больше всех “Лукойл”, но я думаю сумеют переориентироваться, есть за счет чего покрывать бюджет — займы, приватизация. Все это достаточно ожидаемо».
По мнению, аналитика, наши компании будут продавать нефть дешевле, но тем странам, которые не ввели эмбарго.
«Ко всему этому нужно относиться спокойно, но на фондовый рынок в моменте это давит достаточно сильно», — резюмирует Александр Разуваев.
Ранее экономический обозреватель Алексей Бобровский обратил внимание, что Россия дала достойный ответ Западу на введение так называемого потолка цен на нефть.