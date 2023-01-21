Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Давление на наш бюджет: финансовый аналитик Разуваев о новых планах коллективного Запада по «потолку цен»

Политика
Давление на наш бюджет: финансовый аналитик Разуваев о новых планах коллективного Запада по «потолку цен»

США со своими сателлитами собираются давить на наш бюджет. Такую оценку новых ограничительных мер в отношении российских нефтепродуктов в беседе с ФАН дал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Американский Минфин заявил, что Штаты и их союзники договорились о вводе двух ценовых потолков на нефтепродукты из России.

«Один потолок — для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут», — говорится в специальном документе.

Ограничение цен на российские нефтепродукты запланировано на февраль текущего года, когда от их закупок откажется Европейский союз и запретит их перевозку морем.

«С сырой нефтью у них получилось, — констатирует эксперт. — У нефти марки Urals дисконт очень большой. Теперь взялись за нефтепродукты. Из наших компаний пострадает конечно же больше всех “Лукойл”, но я думаю сумеют переориентироваться, есть за счет чего покрывать бюджет — займы, приватизация. Все это достаточно ожидаемо».

По мнению, аналитика, наши компании будут продавать нефть дешевле, но тем странам, которые не ввели эмбарго.

«Ко всему этому нужно относиться спокойно, но на фондовый рынок в моменте это давит достаточно сильно», — резюмирует Александр Разуваев.

Ранее экономический обозреватель Алексей Бобровский обратил внимание, что Россия дала достойный ответ Западу на введение так называемого потолка цен на нефть.
нефть Цены на нефть торговля нефтью российская нефть Эмбарго на нефть из РФ нефтепродукты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду