Западные лидеры знают всю правду, но пытаются ее скрыть, чтобы финансово обогатиться. Такое мнение выразили пользователи соцсети Twitter.
Таким образом они отреагировали на высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что Россия одержала победу над Францией в 1812 году и нацистской Германией в 1945 году.
«Эти люди знают правду, но им нужно создать ложное повествование, чтобы они могли продолжать зарабатывать больше денег», — написал один из читателей.
«По крайней мере, старый безумец сказал что-то правдивое: Россия победила Наполеона и нацистов», — добавил другой.
Стоит отметить, что Боррель также призвал Запад продолжать поддержку украинских властей для борьбы с Россией.