В Дагестане утонул автомобиль с 30-летней женщиной в салоне

Жительница Дагестана погибла после того, как автомобиль, в котором она находилась, съехал в местное водохранилище. Об этом пишет в субботу Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, все произошло на Гельбахском водохранилище. Потерпевшая вместе со своим молодым человеком приехали к берегу водоема на автомобиле. Когда они собрались уезжать, мужчина ненадолго вышел из авто, и оно вместе с девушкой скатилось в воду.
Прибывшие на место спасатели достали машину на поверхность. В салоне находилось тело погибшей.