В Дагестане утонул автомобиль с 30-летней женщиной в салоне

По данным канала, все произошло на Гельбахском водохранилище. Потерпевшая вместе со своим молодым человеком приехали к берегу водоема на автомобиле. Когда они собрались уезжать, мужчина ненадолго вышел из авто, и оно вместе с девушкой скатилось в воду.