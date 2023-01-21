Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Дагестане утонул автомобиль с 30-летней женщиной в салоне

Происшествия
В Дагестане утонул автомобиль с 30-летней женщиной в салоне

Жительница Дагестана погибла после того, как автомобиль, в котором она находилась, съехал в местное водохранилище. Об этом пишет в субботу Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло на Гельбахском водохранилище. Потерпевшая вместе со своим молодым человеком приехали к берегу водоема на автомобиле. Когда они собрались уезжать, мужчина ненадолго вышел из авто, и оно вместе с девушкой скатилось в воду.

Прибывшие на место спасатели достали машину на поверхность. В салоне находилось тело погибшей.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду