Проект о лишении госнаград «артистов-предателей» внесли в Верховную раду Украины

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил о внесении в Верховную раду проекта закона, предлагающего отзывать государственные награды у «артистов-предателей».
Как отметил глава украинского культурного ведомства, в стране «наконец-то появится механизм лишения государственных наград» таких артистов.
«Депутаты взяли наработки Министерства культуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий законопроект», — написал Ткаченко.
Стоит отметит, что свой пост он сопроводил фотографией, демонстрирующей снос памятника основоположнику русского реалистического направления в поэзии Александру Пушкину.