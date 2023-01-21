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Проект о лишении госнаград «артистов-предателей» внесли в Верховную раду Украины

Общество
Проект о лишении госнаград «артистов-предателей» внесли в Верховную раду Украины

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил о внесении в Верховную раду проекта закона, предлагающего отзывать государственные награды у «артистов-предателей».

Как отметил глава украинского культурного ведомства, в стране «наконец-то появится механизм лишения государственных наград» таких артистов.

«Депутаты взяли наработки Министерства культуры и информационной политики Украины и зарегистрировали соответствующий законопроект», — написал Ткаченко.

Стоит отметит, что свой пост он сопроводил фотографией, демонстрирующей снос памятника основоположнику русского реалистического направления в поэзии Александру Пушкину.
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