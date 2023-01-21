Власти Свердловской области отказали хоронить с почестями погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер»

Ранее в Петербурге произошла похожая история. Городские власти не хотели хоронить бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Алее Героев. Боец ЧВК героически погиб на поле боя в зоне СВО, прикрывая своих ребят. Он боролся до последнего, отказавшись от эвакуации. Подвиг героя не мог остаться незамеченным. Однако выбить место на Аллее Героев для солдата удалось не сразу. Чиновничьи перипетии тянулись почти две недели, но в итоге результат был достигнут. В последний путь Меньшикова залпами из стрелкового оружия проводил почетный караул. На церемонии также выступил первый заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов Александр Баранюк, отметив важность работы ЧВК «Вагнер».