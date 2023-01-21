Власти Свердловской области отказали хоронить с почестями погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер»

Бойцу ЧВК «Вагнер» и бывшему заключенному Ивану Савкину, погибшему в зоне специальной военной операции, власти Восточного сельского поселения (Камышловский район Свердловской области) отказали в прощании с почестями. Подробнее — в материале ФАН.
Родные Савкина обратились в администрацию Восточного сельского поселения, где сын был прописан и отбывал наказание за кражу, чтобы семье предоставили клуб для проведения траурной церемонии. Однако, по их словам, им отказали, аргументируя это тем, что он заключенный, а их не положено с почестями хоронить.
При этом, как отмечают родственники, ему оставалось отсидеть чуть больше года. Но он вызвался добровольцем и отправился в зоне СВО. Похоронили его в другом поселении, где проживает мать погибшего, — поселок городского типа Пышма. Там на прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» приехал и глава администрации Пышминского района, и глава администрации Ощепкова.
Как рассказал отец Ивана, его сын погиб в ДНР, в ожесточенных боях в районе Артемовска.
Стоит заметить, что, согласно донесению командира штурмового отряда ЧВК «Вагнер», во время выполнения боевой задачи штурмовик Иван Савкин ликвидировал нескольких солдат ВСУ. Тем самым он позволил своему отряду продвинуться дальше.
Отец рассказал, что, когда родные с телом Ивана должны были вернуться домой, им нужно было обратиться в администрацию своего сельское поселения. Там им должны были оказать помощь, предоставить для прощания клуб, куда смогли бы прийти люди.
«И в итоге был сделан звонок. Под нами, на первом этаже, живет замглавы администрации Андрей Бродовяков — мы увидели его на улице, я к нему подошел с просьбой [по вопросу захоронения Ивана]. Он тут же позвонил главе, включил телефон на громкую связь. Тот ответил, что никаких почестей не будет, никакого караула не будет. По его словам, для этого должны выделить деньги (финансы на захоронение Ивана его семье были выданы. — Прим. ФАН). И было сказано, что он был осужденным, поэтому какие ему почести и все такое. Мне позже звонила моя бывшая жена, которая сказала, что нужно хоронить там, где она проживает», — пояснил отец Ивана.
По его словам, глава Восточного сельского поселения Камышловского района Николай Журский уже после похорон приехал к родным «показывал какой-то записанный» без участия отца разговор и «всячески изворачивался».
По словам бабушки Ивана, в других городах России бойцов ЧВК «Вагнер», даже если они ранее были осуждены, хоронят с почестями. Однако в данном случае им отказали в почестях, мотивируя это тем, что он заключенный, уверяет она.
«Почему-то, говорю, в других городах так хоронят. Мы общались с женщинами, которые там были по таким делам (родные Ивана забирала его тело в Екатеринбурге. — Прим. ФАН), ну и все — нет и нет. Больше нам никто не звонил, никто ничего не спрашивал. Мама Ванечки живет в другом поселке, и она просила, чтобы мы похоронили там, но мы не хотели этого делать. Мы хотели похоронить его по месту прописки. Я говорю, Аленка, наша администрация отказалась идти навстречу, а у вас пойдут? Она ответила, что не знает, и мы решили хоронить там, и отнеслись там к Ване с уважением, достойно. Пришли, принесли цветы, сказали речь, поддержали, сказали, что, «бабушка, никого не слушайте, ваш внук — герой». А сегодня был сам глава у нас. Принес телефон и говорит, что на нем записан разговор. Когда это его записали? Это уже фальсификация разговора, понимаете? Диалог совсем другой. Между ним и замом. Я говорю, вы почему обманываете? Там вообще все по-другому», — рассказала бабушка Ивана.
Она отметила, что их семья «не хочет, чтобы кого-то наказывали». Они хотят, чтобы такой опыт больше не повторился с другими бойцами ЧВК «Вагнер».
«Он ушел добровольцем, и хотел доказать, что он не такой», — добавила бабушка Ивана.
Николай Журский в беседе с нашим корреспондентом отметил, что запись, которую он позднее показал родным Ивана, не была поддельной. Он отказался признавать, что произносил слово «заключенный».
«Главная претензия была в том, что администрация не предоставила дома культуры для прощальной церемонии. Ко мне лично никто не обращался с данным вопросом, поэтому прокомментировать это не могу. Родственники сказали, что им дали денег, и материальные средства не нужны. Мы ответили, что если будет нужна другая помощь, то мы ее окажем — обращайтесь. <...> Пусть хоронят, конечно, мы что, против что ли? Конечно, не против», — рассказал Журский.
В свою очередь предприниматель Евгений Пригожин назвал данный инцидент «скотством».
«К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО», — заявил Пригожин.
Ранее в Петербурге произошла похожая история. Городские власти не хотели хоронить бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Алее Героев. Боец ЧВК героически погиб на поле боя в зоне СВО, прикрывая своих ребят. Он боролся до последнего, отказавшись от эвакуации. Подвиг героя не мог остаться незамеченным. Однако выбить место на Аллее Героев для солдата удалось не сразу. Чиновничьи перипетии тянулись почти две недели, но в итоге результат был достигнут. В последний путь Меньшикова залпами из стрелкового оружия проводил почетный караул. На церемонии также выступил первый заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов Александр Баранюк, отметив важность работы ЧВК «Вагнер».