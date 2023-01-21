Супруга Валерия Карпина рассказала об отношении к россиянам в Эстонии

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала об отношении эстонцев к россиянам. Девушка призналась, что не ощущает никакого давления.
Карпина родилась в Эстонии, однако последние несколько лет живет в России вместе со своим мужем. Девушка заявила, что ее родственники и она сама не ощущают негативного отношения к себе. Кроме этого, нет никаких проблем из-за общения на русском языке.
«Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления. Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», — цитирует Карпину РИА Новости.
Ранее стало известно, что Федерация футбола Эстонии заставила своих футболистов извиниться за совместное фото с Карпиным. Специалист вместе со спортсменами провели ужин в Нарве.