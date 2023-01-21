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Анастасия Волочкова получила в день рождения необычные подарки от звездных коллег

Общество
Анастасия Волочкова получила в день рождения необычные подарки от звездных коллег

Артистка балета Анастасия Волочкова получила в день рождения необычных коллег от звездных гостей-артистов. Она отметила 47-летие.

Танцовщица появилась на торжестве в белом платье со стразами, которое выделяло ее мальдивский загар. Она принимала поздравления и подарки в комплексе для отдыха в Москве.

На день рождения звезды пришли российские артисты. Певица Анна Калашникова преподнесла ей духи с феромонами, чтобы Волочкова привлекла возлюбленного. Среди гостей также были дочь балерины Ариадна Волочкова и Никита Джигурда, передает kp.ru.

Прохор Шаляпин в качестве подарка спел песню и признался в том, что сейчас не обременен отношениями. А певица Катя Лель рассказала о своем целительном даре.

Напомним, что на дне рождения Волочкова призналась, что придумала свою предстоящую свадьбу. Она заявила, что сделала это, так как журналистам нужен было инфоповод.
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