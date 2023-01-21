Упавший с потолка енот сорвал заседание депутатов городского совета в Акапулько

Во время мероприятия, которое проходило в декабре, депутаты рассматривали бюджетный пакет на грядущий месяц. Видео с падающим с потолка енотом распространилось в Сети. На кадрах можно заметить второе животное, которое чуть не свалилось вслед за первым, пишет Daily Mail.