Упавший с потолка енот сорвал заседание депутатов городского совета в Акапулько

Енот упал с потолка во время заседания городского совета в мексиканском городе Акапулько. Депутатам пришлось перенести мероприятие.
Ратуша Акапулько, в которой проводилось заседание, расположена в огромном парке Папагайо. Там водится много енотов, которые бродят по окрестностям. Неизвестно, как именно животное попало внутрь здания.
Во время мероприятия, которое проходило в декабре, депутаты рассматривали бюджетный пакет на грядущий месяц. Видео с падающим с потолка енотом распространилось в Сети. На кадрах можно заметить второе животное, которое чуть не свалилось вслед за первым, пишет Daily Mail.