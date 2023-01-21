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Упавший с потолка енот сорвал заседание депутатов городского совета в Акапулько

Общество
Упавший с потолка енот сорвал заседание депутатов городского совета в Акапулько

Енот упал с потолка во время заседания городского совета в мексиканском городе Акапулько. Депутатам пришлось перенести мероприятие.

Ратуша Акапулько, в которой проводилось заседание, расположена в огромном парке Папагайо. Там водится много енотов, которые бродят по окрестностям. Неизвестно, как именно животное попало внутрь здания.

Во время мероприятия, которое проходило в декабре, депутаты рассматривали бюджетный пакет на грядущий месяц. Видео с падающим с потолка енотом распространилось в Сети. На кадрах можно заметить второе животное, которое чуть не свалилось вслед за первым, пишет Daily Mail.
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