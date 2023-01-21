Вскрылось трансвеститское прошлое скандального конгрессмена Сантоса

По информации издания, Сантос увлекался трансвестизмом, выступая на сцене в образе дрэг-квин и снимаясь в сериалах и фильмах. Журналисты выяснили, что Сантос собственноручно писал статью о себе в портале Wikipedia, где рассказал об участии в некоторых телевизионных проектах.