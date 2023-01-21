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Вскрылось трансвеститское прошлое скандального конгрессмена Сантоса

Политика
Вскрылось трансвеститское прошлое скандального конгрессмена Сантоса

Конгрессмен, член Республиканской партии США Джордж Сантос попал в очередной скандал из-за своего необычного для политика прошлого. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации издания, Сантос увлекался трансвестизмом, выступая на сцене в образе дрэг-квин и снимаясь в сериалах и фильмах. Журналисты выяснили, что Сантос собственноручно писал статью о себе в портале Wikipedia, где рассказал об участии в некоторых телевизионных проектах.

Кроме того, им удалось обнаружить фотографии 15-летней давности, на которых политик запечатлен в образе трансвестита на пляже. Сам он активно отрицает непрезентабельное прошлое.

«Самая недавняя навязчивая идея средств массовой информации о том, что я трансвестит или играю роль трансвестита, является абсолютно ложной», — написал Сантос в Twitter.

Напомним, в прошлом году прогремел скандал из-за фальсификации конгрессменом своего резюме. Он признался, что никогда не работал на финансовые компании Citigroup и Goldman Sachs и не заканчивал колледж.
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