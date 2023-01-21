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Путешественник из России перечислил минусы отдыха в Абхазии

Общество
Путешественник из России перечислил минусы отдыха в Абхазии

Решивший провести отпуск в Абхазии россиянин поделился своими впечатлениями. Турист был готов к неудобствам, но разочарование превзошло все ожидания.

Мужчина забронировал комнату в гостевом доме, где кроме него проживало еще несколько семей. При этом туалет и душевая были общими для всех постояльцев.

Путешественник добавил, что местные завышают ценники, указывая на то, что Абхазия является туристической зоной. Однако качество обслуживания в республике остается на низком уровне.

«Было ощущение, что я пришел в гости, где мне совсем не рады. Напросился и вынудил терпеть неудобства. Лица кислые, глаза закатывают», — цитирует путешественника автор блога «Мой автодом» на «Яндекс.Дзен».

Также путешественник отметил высокомерность жителей Абхазии. Он заявил, что хоть ему и понравилась местная природа, на отдых в республику он больше не поедет.
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