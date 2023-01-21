Журналист Симонов рассказал, чего лишаются покинувшие страну граждане России

У немцев все наоборот. Среднестатистический немец куда более лоялен и доверчив своему государству верит и зачастую принимает за чистую монету все, что ему рассказывают чиновники и системные эксперты по ТВ, на страницах мейнстримных СМИ вроде журнала Spiegel и др. Ситуация в Германии меняется, там сейчас тоже появляется все больше скептиков и оппозиционно настроенных людей. Особенно на фоне стагнирующей экономики, но меняется медленно. Большинство по-прежнему лояльно и с головой погружено в официальную пропаганду. Поэтому в Германии относительно легко удалось впарить населению совершенно чудовищную по своей сути ложь, что поставки тяжелого вооружения Украине — это во имя наступления мира и победы добра над злом. Прямо согласно старому хипповскому лозунгу времен Вьетнамской войны. Война — это мир, оружие и бомбы — это пацифизм. Чистейший и злой абсурд, но большинство немцев эту ложь съело и не поперхнулось.