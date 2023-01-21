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Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»? — Пригожин направил открытое письмо к Джону Кирби

Общество
Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»? — Пригожин направил открытое письмо к Джону Кирби

Российский предприниматель Евгений Пригожин направил открытое письмо координатору Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби из-за решения Вашингтона по поводу деятельности ЧВК «Вагнер».

Ранее появилась информация о том, что американский минфин собирается классифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. После этого Вашингтон обещает ввести ограничительные меры в отношении «музыкантов».

В связи с этим Пригожин в открытом письме задал Кирби всего один вопрос. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение бизнесмена в двух вариантах – на русском и на английском языках.

«У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?» — спросил предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин, комментируя решение США, заявил, что наконец-то бойцы ЧВК «Вагнер» станут коллегами американцев. По его мнению, взаимоотношения «музыкантов» и Белого дома можно назвать «разборкой преступных кланов».
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