Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»? — Пригожин направил открытое письмо к Джону Кирби

Российский предприниматель Евгений Пригожин направил открытое письмо координатору Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби из-за решения Вашингтона по поводу деятельности ЧВК «Вагнер».
Ранее появилась информация о том, что американский минфин собирается классифицировать ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. После этого Вашингтон обещает ввести ограничительные меры в отношении «музыкантов».
В связи с этим Пригожин в открытом письме задал Кирби всего один вопрос. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение бизнесмена в двух вариантах – на русском и на английском языках.
«У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?» — спросил предприниматель.
Ранее Евгений Пригожин, комментируя решение США, заявил, что наконец-то бойцы ЧВК «Вагнер» станут коллегами американцев. По его мнению, взаимоотношения «музыкантов» и Белого дома можно назвать «разборкой преступных кланов».