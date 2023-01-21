Новосибирский машинист спас потерявшуюся на железнодорожных путях девочку

История спасения из Новосибирской области. 12-летняя девочка без средств связи больше часа брела на морозе по железнодорожным путям вдали от дома, практически лишившись надежды быть найденной. Эта история могла закончится печально, если бы не бдительность машинистов проезжавшего мимо электропоезда.
По сообщению пресс-службы РЖД, школьница перепутала электричку и уехала в другом направлении. Растерянный ребенок вышел на незнакомой станции. Телефон девочки разрядился, однако она успела сообщить маме о том, что произошло. После чего она решила вернуться обратно пешком по шпалам. Благо в это время машинист Дмитрий Перепелкин выполнял рейс по направлению Новосибирск — Изынский.
«Перед отправлением дежурная по станции нас вызвала по рации, сказала, что на станции Криница вышла девочка, потерялась. Дала примерную ориентировку на нее: 12 лет, полтора метра ростом, клетчатые штаны», — вспоминает машинист.
Подъехав к указанной станции, Дмитрий не увидел девочку на перроне. Мужчина продолжил движение поезда, разогнав состав до положенных 80 километров в час. Через несколько минут он заметил бредущего по соседним путям ребенка.
«Я привстал посмотреть, увидел, что идет человек невысокого роста, возможно, это подросток», — рассказал Дмитрий.
У машиниста не было времени на раздумья, и он применил экстренное торможение. Железная машина шумно остановилась, машинист и помощник выскочили из кабины и занесли напуганного ребенка в состав.
«Была растерянная, напуганная, дрожала, видимо от холода, может быть из-за того, что нервничала», — вспомнил помощник машиниста электропоезда Ярослав Климентьев.
В поезде незадачливую путешественницу согрели горячим чаем, зарядили телефон и помогли связаться с родителями. На нужной станции ребенка передали полицейским, которые благополучно доставили школьницу до дверей квартиры.