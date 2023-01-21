Новосибирский машинист спас потерявшуюся на железнодорожных путях девочку

По сообщению пресс-службы РЖД, школьница перепутала электричку и уехала в другом направлении. Растерянный ребенок вышел на незнакомой станции. Телефон девочки разрядился, однако она успела сообщить маме о том, что произошло. После чего она решила вернуться обратно пешком по шпалам. Благо в это время машинист Дмитрий Перепелкин выполнял рейс по направлению Новосибирск — Изынский.