Bloomberg: Евросоюз ставит под удар свою экономику из-за введения антироссийских санкций

Страны Европейского союза ставят под удар свои экономики, вводя санкции против России. Такой вывод сделал аналитик Джек Виттельс в публикации для издания Bloomberg.
Он считает, что рестрикции в отношении поставок дизельного топлива из РФ может спровоцировать проблемы со сдерживанием инфляции в объединении.
«Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки», — сказано в материале.
Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает десятый пакет антироссийских санкций. Он может включать ограничения, касающиеся ядерного сектора.