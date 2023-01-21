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Bloomberg: Евросоюз ставит под удар свою экономику из-за введения антироссийских санкций

Политика
Bloomberg: Евросоюз ставит под удар свою экономику из-за введения антироссийских санкций

Страны Европейского союза ставят под удар свои экономики, вводя санкции против России. Такой вывод сделал аналитик Джек Виттельс в публикации для издания Bloomberg.

Он считает, что рестрикции в отношении поставок дизельного топлива из РФ может спровоцировать проблемы со сдерживанием инфляции в объединении.

«Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает десятый пакет антироссийских санкций. Он может включать ограничения, касающиеся ядерного сектора.
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