Киевские власти «срываются» на западных коллег в ужасе от положения вещей на фронте. Такое мнение высказал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности и отсутствии политической воли из-за нежелания передавать танки Leopard 2 ВСУ, сообщает ARD. Как отметил Селиванов, Зеленского «срывает с катушек», и он полностью теряет политический этикет, потому что ему доступна реальная информация о происходящем на фронте.
«Объективная картина для украинцев неутешительная. Русские силы теснят укропов под Соледаром, Бахмутом и Северском. Обещанные уже два месяца "контрнаступления" ВСУ на Сватово и Кременную регулярно проваливаются.
Вчера у меня на глазах наши артиллерия и авиация вбомбили в раскисшую землю очередную такую попытку. А происходит это потому, что русские хорошо и качественно готовятся к новому этапу противостояния», — пояснил он.
По словам подполковника, Зеленский понимает, что без современных западных танков, артиллерии и даже личного состава натовских частей его режиму не устоять. Поэтому президент Украины продолжит истерить, как маленький ребенок, пока ему не подарят желаемое количество «танчиков».
«А вот немцы — другое дело. Если они на самом деле решатся поставлять украинскому квазигосударству свои "Леопарды", особенно вместе с инструкторами, техниками и экипажами, то им уже не удастся остаться "чистенькими". Тогда они окажутся агрессорами. А русские люди вновь будут вынуждены платить своими жизнями за то, чтобы немецкие танки горели на русской земле», — подытожил эксперт.
Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что граждане Украины гибнут за преступные интересы США. По словам эксперта, Америка преследует свою цель: уничтожить как можно больше русских, в том числе и украинцев или великороссов и малороссов, через этот конфликт.