Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что граждане Украины гибнут за преступные интересы США. По словам эксперта, Америка преследует свою цель: уничтожить как можно больше русских, в том числе и украинцев или великороссов и малороссов, через этот конфликт.