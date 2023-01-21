ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела военнослужащих ВСУ, убитых в районе Соледара

Основным препятствием при операции по освобождению населенного пункта стали шахты местных соляных рудников. Эти хорошо укрепленные подземные тоннели ВСУ использовали для передвижения между позициями и размещения личного состава, а также в качестве складов для хранения боеприпасов и даже ангаров для крупной техники.