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ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела военнослужащих ВСУ, убитых в районе Соледара

Весь мир
ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела военнослужащих ВСУ, убитых в районе Соледара

После боев в Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер» отправят на Украину 20 машин с телами убитых военнослужащих ВСУ.

По словам одного из командиров «музыкантов» Лотоса, планируется 4-5 партий с телами, которые будут отправлены на родину для захоронения по согласованию с украинской стороной.

В ходе ожесточенных боев за Соледар ВСУ понесли крупные потери. Однако даже к погибшим противникам «музыканты» проявляют человеческое отношение. Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», отметил необходимость достойной отправки тел к родным.

Об освобождении Соледара было объявлено 11 января. Наступление на позиции ВСУ вели отряды ЧВК «Вагнер». Сражаться приходилось буквально за каждый дом — противник оказывал ожесточенное сопротивление, причем украинское командование регулярно перебрасывало в Соледар подкрепления в виде наиболее боеспособных подразделений.

Основным препятствием при операции по освобождению населенного пункта стали шахты местных соляных рудников. Эти хорошо укрепленные подземные тоннели ВСУ использовали для передвижения между позициями и размещения личного состава, а также в качестве складов для хранения боеприпасов и даже ангаров для крупной техники.
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