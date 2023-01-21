ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела военнослужащих ВСУ, убитых в районе Соледара

После боев в Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер» отправят на Украину 20 машин с телами убитых военнослужащих ВСУ.
По словам одного из командиров «музыкантов» Лотоса, планируется 4-5 партий с телами, которые будут отправлены на родину для захоронения по согласованию с украинской стороной.
В ходе ожесточенных боев за Соледар ВСУ понесли крупные потери. Однако даже к погибшим противникам «музыканты» проявляют человеческое отношение. Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», отметил необходимость достойной отправки тел к родным.
Об освобождении Соледара было объявлено 11 января. Наступление на позиции ВСУ вели отряды ЧВК «Вагнер». Сражаться приходилось буквально за каждый дом — противник оказывал ожесточенное сопротивление, причем украинское командование регулярно перебрасывало в Соледар подкрепления в виде наиболее боеспособных подразделений.
Основным препятствием при операции по освобождению населенного пункта стали шахты местных соляных рудников. Эти хорошо укрепленные подземные тоннели ВСУ использовали для передвижения между позициями и размещения личного состава, а также в качестве складов для хранения боеприпасов и даже ангаров для крупной техники.