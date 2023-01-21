Власти Италии включили ракеты Aspide в новый пакет военной помощи Украине

Власти Италии примут шестой пакет военной помощи Украине на следующей неделе, пишет La Repubblica.
Отмечается, что содержание пакета держится в тайне. При этом известно, что в него, в частности, войдут управляемые ракеты Aspide. Объем поставок неизвестен, однако предполагается, что речь идет о четырех комплексах.
При этом издание подчеркивает, что украинские войска пока не получат дорогостоящие ЗРК SAMP-T. Эксперты не исключают, что до конца февраля итальянским правительством будет принят специальный декрет, касающийся поставок этих систем Украине.