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Власти Италии включили ракеты Aspide в новый пакет военной помощи Украине

Армия
Власти Италии включили ракеты Aspide в новый пакет военной помощи Украине

Власти Италии примут шестой пакет военной помощи Украине на следующей неделе, пишет La Repubblica.

Отмечается, что содержание пакета держится в тайне. При этом известно, что в него, в частности, войдут управляемые ракеты Aspide. Объем поставок неизвестен, однако предполагается, что речь идет о четырех комплексах.

При этом издание подчеркивает, что украинские войска пока не получат дорогостоящие ЗРК SAMP-T. Эксперты не исключают, что до конца февраля итальянским правительством будет принят специальный декрет, касающийся поставок этих систем Украине.
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