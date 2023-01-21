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Девочка из неблагополучной семьи умерла в родительской квартире на Васильевском острове

Происшествия
Девочка из неблагополучной семьи умерла в родительской квартире на Васильевском острове

Шестимесячную девочку из неблагополучной семьи нашли мертвой в квартире на Васильевском острове. По предварительной информации, родители малышки обнаружили тело дочери в детской кроватке, сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на источник.

Трагедия случилась в одной из многоэтажек на проспекте Кима. Установлено, что семья, в которой воспитывалась погибшая, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная.

Криминалисты отправили тело малышки в морг для выяснения точной причины смерти ребенка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали ЧП.
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