Девочка из неблагополучной семьи умерла в родительской квартире на Васильевском острове

Шестимесячную девочку из неблагополучной семьи нашли мертвой в квартире на Васильевском острове. По предварительной информации, родители малышки обнаружили тело дочери в детской кроватке, сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на источник.
Трагедия случилась в одной из многоэтажек на проспекте Кима. Установлено, что семья, в которой воспитывалась погибшая, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная.
Криминалисты отправили тело малышки в морг для выяснения точной причины смерти ребенка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали ЧП.