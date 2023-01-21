Врач Малиновская перечислила наиболее распространенные симптомы гриппа у детей

Симптомы, которые помогут указать на наличие гриппа у ребенка, перечислила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
В этом сезоне преобладает штамм гриппа, который принято называть свиным. Дети, особенно дошкольного возраста, входят в группу риска, так как заболевание у них протекает наиболее тяжело, а также имеются риски осложнений.
Среди симптомов, которые могут указать на грипп у ребенка, медик выделила быстрый подъем температуры выше 39 градусов, а также сильную слабость. Помимо этого, могут возникать головные, суставные и мышечные боли, передает издание «Мослента».
Эксперт также указала, что грипп у детей может сопровождаться респираторными симптомами. Среди них больное горло, заложенность носа и насморк.