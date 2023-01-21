«Взаимное уничтожение Европы и России»: политолог Межевич раскрыл подлинные цели США

Соединенные Штаты хотят развязать мировую войну в Европе, выразил уверенность французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
В своем Twitter он указал, что Вашингтон давит на страны Евросоюза, наращивающие поставки все более тяжелого вооружения киевскому режиму. «Американские ястребы» жаждут мировой войны, которая подожжет Европе, делает вывод Филиппо, напомнив также, что Франция может отправить на Украину танки Leclerc. Об этом же ранее заявляла газета Politico.
В беседе с ФАН президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич рассказал о целях США в украинском конфликте.
«Идеальная ситуация для Соединенных Штатов — взаимное уничтожение Европы и России, — считает политолог. — Тогда они достаточно легко справятся с Китаем. Ни один американец не будет реагировать на радиоактивные Берлин, Париж, Киев, Москву или Минск. Американца интересует только не будет ли ядерного гриба над его Чикаго или Лос-Анджелесом, или Атлантой. Ничего больше».
По мнению эксперта, если люди недалекого ума в Варшаве захотят напасть на Калининград или на Минск, развязать европейскую войну, то она для этого и предназначена с точки зрения Вашингтона.
«Варшаву утилизируют вместе со всей Европой и в этом американская логика. Никакой другой. Американец реагирует только на смерти своих сограждан», — резюмирует Николай Межевич.
Ранее автор американского новостного портала Axios Дэйв Лоулер отметил, что США «выламывают руки» Европе ради введения санкции против России.