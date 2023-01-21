«Взаимное уничтожение Европы и России»: политолог Межевич раскрыл подлинные цели США

В своем Twitter он указал, что Вашингтон давит на страны Евросоюза, наращивающие поставки все более тяжелого вооружения киевскому режиму. «Американские ястребы» жаждут мировой войны, которая подожжет Европе, делает вывод Филиппо, напомнив также, что Франция может отправить на Украину танки Leclerc. Об этом же ранее заявляла газета Politico.