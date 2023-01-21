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США закупят у израильской компании IAI новые дроны-камикадзе Point Blank

Армия
США закупят у израильской компании IAI новые дроны-камикадзе Point Blank

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) разработала новый дрон-камикадзе Point Blank, пишет издание United Press International.

Отмечается, что беспилотник был создан по заказу Пентагона. По имеющейся информации, БПЛА представляет собой гибридную ракету с оптическим наведением. Партия новых барражирующих боеприпасов будет поставлена ВС США.

В публикации говорится, что компактный беспилотник можно переносить в солдатском рюкзаке и запускать одной рукой. При этом дрон-камикадзе способен наносить высокоточные удары. В IAI заявили, что этот БПЛА предоставит военным новые возможности для проведения точечных наступательных операций.
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