США закупят у израильской компании IAI новые дроны-камикадзе Point Blank

В публикации говорится, что компактный беспилотник можно переносить в солдатском рюкзаке и запускать одной рукой. При этом дрон-камикадзе способен наносить высокоточные удары. В IAI заявили, что этот БПЛА предоставит военным новые возможности для проведения точечных наступательных операций.