США закупят у израильской компании IAI новые дроны-камикадзе Point Blank

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) разработала новый дрон-камикадзе Point Blank, пишет издание United Press International.
Отмечается, что беспилотник был создан по заказу Пентагона. По имеющейся информации, БПЛА представляет собой гибридную ракету с оптическим наведением. Партия новых барражирующих боеприпасов будет поставлена ВС США.
В публикации говорится, что компактный беспилотник можно переносить в солдатском рюкзаке и запускать одной рукой. При этом дрон-камикадзе способен наносить высокоточные удары. В IAI заявили, что этот БПЛА предоставит военным новые возможности для проведения точечных наступательных операций.