Глава Uniper заявил о возможном восстановлении «Северного потока»

По его словам, ремонт ранее взорванной части «Северного потока» займет от полугода до года, но европейские лидеры должны проявить волю и поступить разумно. Для этого нужно ответить на вопрос о том, «какова политическая воля Европы и Берлина по поставкам газа из России в Германию».