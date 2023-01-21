Глава Uniper заявил о возможном восстановлении «Северного потока»

Газовая магистраль Nord Stream может быть восстановлена после соответствующего решения политиков Евросоюза, заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах.
По его словам, ремонт ранее взорванной части «Северного потока» займет от полугода до года, но европейские лидеры должны проявить волю и поступить разумно. Для этого нужно ответить на вопрос о том, «какова политическая воля Европы и Берлина по поставкам газа из России в Германию».
В начале осени объем прокачки газа в Европу сократился на фоне взрывов на «Северных потоках». Для стран Западной Европы остался только один газовый маршрут — через Украину, но в последние дни уровень транзита сократился до 24,2 млн кубометров в сутки. Таким образом, от ужесточения энергокризиса Германию и соседние с ней государства спасает только мягкая погода.