Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Uniper заявил о возможном восстановлении «Северного потока»

Экономика
Глава Uniper заявил о возможном восстановлении «Северного потока»

Газовая магистраль Nord Stream может быть восстановлена после соответствующего решения политиков Евросоюза, заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах.

По его словам, ремонт ранее взорванной части «Северного потока» займет от полугода до года, но европейские лидеры должны проявить волю и поступить разумно. Для этого нужно ответить на вопрос о том, «какова политическая воля Европы и Берлина по поставкам газа из России в Германию».

В начале осени объем прокачки газа в Европу сократился на фоне взрывов на «Северных потоках». Для стран Западной Европы остался только один газовый маршрут — через Украину, но в последние дни уровень транзита сократился до 24,2 млн кубометров в сутки. Таким образом, от ужесточения энергокризиса Германию и соседние с ней государства спасает только мягкая погода.
Uniper северный поток российский газ поставки газа россия и германия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду