Фигурист Александр Жулин признался, что несколько раз молился за здоровье Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает бороться с тяжелым недугом в больнице в Коммунарке. О ситуации с олимпийским чемпионом в танцах на льду высказался его коллега Александр Жулин.
Как отметил чемпион мира и Европы в беседе с РИА Новости, он уже несколько раз молился за здоровье Костомарова и даже ставил за него свечку в церкви.
«Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят. Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть», — сказал он.
Ранее сообщалось, что у госпитализированного Костомарова сохраняются сепсис в легких и другие проблемы. При этом врачи наблюдают в его лечении хоть и небольшую, но положительную динамику.