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Фигурист Александр Жулин признался, что несколько раз молился за здоровье Костомарова

Общество
Фигурист Александр Жулин признался, что несколько раз молился за здоровье Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает бороться с тяжелым недугом в больнице в Коммунарке. О ситуации с олимпийским чемпионом в танцах на льду высказался его коллега Александр Жулин.

Как отметил чемпион мира и Европы в беседе с РИА Новости, он уже несколько раз молился за здоровье Костомарова и даже ставил за него свечку в церкви.

«Он нуждается сейчас в помощи всех людей, которые его любят. Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у госпитализированного Костомарова сохраняются сепсис в легких и другие проблемы. При этом врачи наблюдают в его лечении хоть и небольшую, но положительную динамику.
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