Популярная зелень может помочь в борьбе с раком и депрессией

Укроп оказался действенным средством для профилактики онкологических заболеваний и депрессии. О необычных свойствах популярной зелени рассказали в издании Sabah.
В состав укропа входят фосфор, медь, магний, калий, кальций, железо и цинк. Пучок этой зелени почти наполовину удовлетворяет потребность взрослого человека в витаминах А и С. Обилие полезных веществ в укропе сводит к минимуму риск развития онкологических заболеваний.
Зелень можно использовать и для поддержания психического здоровья. Укроп благоприятно воздействует на нервную систему человека благодаря своим успокаивающим свойствам, что делает ее полезной для профилактики и лечения депрессии.
Чтобы сохранить полезные свойства, укроп можно употреблять в сыром виде или с добавлением лимона и соли. Кроме того, можно заваривать чай из сушеного укропа. Такой напиток улучшит качество сна.