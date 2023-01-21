«Локомотив» объявил о приостановке контракта с Гирано Керком

Керк в ближайшее время перейдет в бельгийский «Антверпен». Стоит отметить, что «Локомотив» получил хорошее предложение, которое устроило клуб и самого 27-летнего футболиста, сообщает пресс-служба московской команды. Керк в ближайшее время должен отправиться в Бельгию, чтобы подписать контракт со своим новым работодателем.