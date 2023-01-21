«Локомотив» объявил о приостановке контракта с Гирано Керком

Московский «Локомотив» официально объявил о приостановке контракта с нидерландским форвардом Гирано Керком. Подтверждение данной информации появилось на сайте «железнодорожников».
Керк в ближайшее время перейдет в бельгийский «Антверпен». Стоит отметить, что «Локомотив» получил хорошее предложение, которое устроило клуб и самого 27-летнего футболиста, сообщает пресс-служба московской команды. Керк в ближайшее время должен отправиться в Бельгию, чтобы подписать контракт со своим новым работодателем.
Керк в нынешнем сезоне провел 17 матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Трансферная стоимость голландца составляет 4 млн евро.