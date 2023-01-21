Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Локомотив» объявил о приостановке контракта с Гирано Керком

Спорт
«Локомотив» объявил о приостановке контракта с Гирано Керком

Московский «Локомотив» официально объявил о приостановке контракта с нидерландским форвардом Гирано Керком. Подтверждение данной информации появилось на сайте «железнодорожников».

Керк в ближайшее время перейдет в бельгийский «Антверпен». Стоит отметить, что «Локомотив» получил хорошее предложение, которое устроило клуб и самого 27-летнего футболиста, сообщает пресс-служба московской команды. Керк в ближайшее время должен отправиться в Бельгию, чтобы подписать контракт со своим новым работодателем.

Керк в нынешнем сезоне провел 17 матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Трансферная стоимость голландца составляет 4 млн евро.
локомотив керк футбол трансферы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду