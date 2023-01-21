Юрист Хаминский: не всякое отсутствие на работе является прогулом

Мы привыкли несколько упрощенно относиться к трудовым правоотношениям. Есть рабочее время, ежегодный отпуск, больничный и, пожалуй, отпуск по уходу за ребенком. Разъяснений по этим вопросам издано настолько много, что не нужно обладать специальными знаниями, чтобы в них разобраться.
Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский поделился с ФАН актуальной информацией об особенностях, связанных с отсутствием на рабочем месте по причинам иным, чем описаны выше.
Эксперт отметил, что поводов к отсутствию работника на рабочем месте, на самом деле, множество. И чтобы понять, какие права и обязанности в связи с этим возникают, нужно разбить их на категории или на группы.
«Отсутствие может быть связано с уважительными и неуважительными причинами. Во втором случае практически всегда речь будет идти о прогуле со всеми вытекающими правовыми последствиями. Добропорядочных граждан больше интересуют особенности трудовых отношений, связанных с уважительными причинами, в том числе и порядком оплаты дней пропуска», — объясняет юрист.
Первое – это нетрудоспособность. Если все документы надлежащим образом оформлены, то оплата пропущенных дней производится Социальным фондом России, напоминает Хаминский. В таком же порядке производятся выплаты, связанные с рождением ребенка. При этом присмотр за несовершеннолетним ребенком в случае госпитализации второго супруга будет считаться уважительной причиной невыхода на работу, но это время оплачиваться не будет.
Несколько иная ситуация с исполнением работником общественных или государственных обязанностей. Если вас вызвали в военкомат или к следователю для дачи показаний, то возмещать невыплаченную зарплату и понесенные расходы (проезд, временный наем помещения и пр.) будет инициатор, то есть министерство обороны или следственный орган.
А вот донорство, несмотря на то, что оно относится к исполнению гражданином своей общественной функции, имеет другие последствие. В данном случае не только сам невыход на работу абсолютно законен, но и влечет за собой обязанность работодателя оплатить работнику средний заработок за дни сдачи крови и последующего отдыха.
«Если работодатель допускает невыплату заработной платы более, чем на 15 дней, это может считаться основанием для вынужденного простоя. Работник может прекратить выполнять трудовую функцию и даже остаться дома, при этом заработная плата будет ему начисляться в полном объеме. Такой подход имеет место при неисполнении работодателем обязательных требований по обеспечению безопасных условий труда», - отмечает юрист.
Однако подчеркивает Хаминский, можно привести в качестве примера ряд случаев, когда отсутствие на рабочем месте не будет квалифицироваться как прогул, но, тем не менее, не повлечет за собой никаких выплат со стороны работодателя. В первую очередь можно говорить об отпуске без сохранения содержания или как раньше говорили «за свой счет». Если работник предоставил все документы, необходимые для подтверждения необходимости такого отпуска, работодатель принял их, выразил устное согласие, но не оформил письменное распоряжение, будет считаться, что работник отсутствует на рабочем месте по уважительной причине. Оплата таких дней, естественно, не производится.
«Также надлежащим основанием для легитимного отсутствия на работе будут являться задержки, связанные с нарушением функционирования транспорта, в том числе и междугороднего и международного. Участие в забастовках тоже считается уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Более того, если это предусмотрено коллективным договором, за эти дни может быть предусмотрена выплата заработной платы или компенсации», - делится эксперт.
Причин, по которым работник без вины или иного умысла может пропустить работу, на самом деле огромное множество. В одних случаях, как мы выяснили, они могут претендовать на разного рода выплаты, в других случаях – нет. Чтобы быть юридически защищенными в подобных ситуациях хочется посоветовать людям вступать в профсоюзные объединения. Даже если в компании отсутствует профсоюзная организация, всегда есть возможность стать членом отраслевого объединения. А там всегда предоставят правовую помощь.
Ранее Франция стала лидером по количеству трудоголиков среди руководителей бизнеса.