Юрист Хаминский: не всякое отсутствие на работе является прогулом

Однако подчеркивает Хаминский, можно привести в качестве примера ряд случаев, когда отсутствие на рабочем месте не будет квалифицироваться как прогул, но, тем не менее, не повлечет за собой никаких выплат со стороны работодателя. В первую очередь можно говорить об отпуске без сохранения содержания или как раньше говорили «за свой счет». Если работник предоставил все документы, необходимые для подтверждения необходимости такого отпуска, работодатель принял их, выразил устное согласие, но не оформил письменное распоряжение, будет считаться, что работник отсутствует на рабочем месте по уважительной причине. Оплата таких дней, естественно, не производится.