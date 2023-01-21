Власти Зимбабве выделили около 300 миллионов долларов США на ремонт дорог по всей территории страны

Хараре, 21 января. Национальная дорожная администрация Зимбабве (Zinara) выделила 289 миллионов долларов США на ремонт автомобильных магистралей страны.
Как отметили специалисты, состояние сети автотрасс ухудшилось на фоне продолжающихся дождей. Массовые осадки накрыли республику с ноября прошлого года.
Больше всего пострадала инфраструктура крупнейшего города Зимбабве Булавайо. По данным властей, более 70% дорожного покрытия признаны непригодными для использования.
Представитель Zinara Тендай Мугабе заявил, что выделенные средства уже поступили в бюджеты регионов страны. Он добавил, что субъекты воспользуются траншем лишь после предоставления необходимой документации.
Ранее власти Зимбабве запустили в эксплуатацию трассу Хараре — Байтбридж. Специалисты провели глобальную реконструкцию, восстановив 370 километров покрытия.
По словам руководителя Организации пассажирских перевозок республики Сэма Нанханга, качественные дороги имеют важное значение для безопасного движения транспорта. Кроме того, шоссе является звеном Трансафриканской магистрали, которая пересекает весь континент с юга на север.