Экваториальная Гвинея и Габон потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты членских взносов

Нью-Йорк, 21 января. Экваториальная Гвинея и Габон временно лишились права голосовать на заседаниях Организации Объединенных Наций.
Согласно Уставу ООН, члены, задолженность которых равна или превышает сумму их взносов за предыдущие два полных года, не могут полноценно участвовать в деятельности структуры. Исключения делаются только тем странам, которые не заплатили по не зависящим от них причинам.
На сегодняшний день задолженность Либревиля перед Организацией Объединенных Наций составляет чуть более 61 600 долларов США. Власти в Малабо должны перевести 619 тысяч, чтобы восстановиться в правах.
Однако генсек ООН Антониу Гутерреш добавил, что рестрикции в отношении Габона ограничатся. Африканская страна является непостоянным членом Совета Безопасности и сохранит возможность принятия решений на площадке Совбеза до следующих выборов.
Среди должников также числятся Венесуэла, Ливан, Южный Судан и Доминика. Коморские Острова, Сан-Томе и Принсипи и Сомали сохранили право голоса, несмотря на долги.
Ранее на 63-м году жизни скончался глава МИД Габона Микаэль Муса Адамо. Политик умер на рабочем месте во время заседания правительства.