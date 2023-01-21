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Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева высказалась о проверках в российских театрах

Общество
Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева высказалась о проверках в российских театрах

Минкультуры России инициировало проверки в российских театрах после увольнения Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой из МХТ имени А.П. Чехова. О ситуации в культурной среде страны высказалась народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Звезда «Служебного романа» в беседе с изданием «Народные Новости» подчеркнула, что проведение инспекций в театрах входит в перечень полномочий культурного ведомства.

«Это компетенция Министерства культуры, как они считают нужным. Конечно, положение очень серьезное. Когда есть оппозиция — это для страны, для людей плохо. Конечно, Министерство культуры озабочено этим, это их право, как реагировать», — заявила она.

Артистка также добавила, что в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, ведущей актрисой которого она является, ничего такого не наблюдается. Немоляева подчеркнула, что ее коллеги с пониманием относятся к ситуации.
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