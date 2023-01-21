Жителя Екатеринбурга разыскивают за покупку красных трусов и алкоголя с найденной карты

Житель Екатеринбурга нашел на улице банковскую карту и отправился в магазин, где купил красные трусы и алкоголь. Гражданина вычислили при помощи камер видеонаблюдения, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщают местные СМИ со ссылкой ан полицию.
Хозяйкой карты оказалась женщина, она потеряла ее 27 декабря. Позже местная жительница обнаружила, что с ее счета списываются деньги. Россиянка обратилась в полицию.
Правоохранители установили, что покупки были оплачены в торговом центре в Пионерском микрорайоне. Сейчас злоумышленника разыскивают.