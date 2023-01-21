Жителя Екатеринбурга разыскивают за покупку красных трусов и алкоголя с найденной карты

Житель Екатеринбурга нашел на улице банковскую карту и отправился в магазин, где купил красные трусы и алкоголь. Гражданина вычислили при помощи камер видеонаблюдения, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщают местные СМИ со ссылкой ан полицию.