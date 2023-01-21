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Медведев необычным образом «похвалил» Борреля за слова о победе России над Гитлером

Политика
Медведев необычным образом «похвалил» Борреля за слова о победе России над Гитлером

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев необычным образом похвалил главу евродипломатии Жозепа Борреля после его высказываний о Москве.

Ранее европейский политик заявил, что Россия привыкла бороться до конца и всегда выходить победителем из любых конфликтов. Так было во время Отечественной войны 1812 года с Наполеоном и в ходе Второй мировой с Гитлером, уточнил он. Медведев, комментируя слова Борреля, назвал его молодцом, так как он самостоятельно сумел провести аналогию между прошлыми и современными событиями.

«Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», — отметил зампред СБ.

Соответствующее заявление Медведев опубликовал в своем Telegram-канале 21 января.
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