Медведев необычным образом «похвалил» Борреля за слова о победе России над Гитлером

Ранее европейский политик заявил, что Россия привыкла бороться до конца и всегда выходить победителем из любых конфликтов. Так было во время Отечественной войны 1812 года с Наполеоном и в ходе Второй мировой с Гитлером, уточнил он. Медведев, комментируя слова Борреля, назвал его молодцом, так как он самостоятельно сумел провести аналогию между прошлыми и современными событиями.