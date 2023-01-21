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Премьер-министр ЦАР рассказал об экономическом потенциале комплексного сотрудничества с Россией

Весь мир
Премьер-министр ЦАР рассказал об экономическом потенциале комплексного сотрудничества с Россией

Москва, 21 января. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа рассказал о перспективах комплексного сотрудничества с Россией в различных сферах экономики.

По словам политика, Центральноафриканская Республика обладает большим экспортным потенциалом. Страна может предложить РФ строительные материалы и полезные ископаемые. Кроме того, сторонам следует рассмотреть укрепление партнерства в сфере туризма.

«У нас есть много направлений, над которыми стоит работать. Мы надеемся, что обмен мнениями, который ведется сегодня, позволит улучшить ситуацию, и это будет заметно», — заявил Молуа в беседе с журналистами.

Премьер-министр ЦАР добавил, что власти в Банги намерены сотрудничать с Москвой в области механизации сельского хозяйства и энергетики. По словам политика, на сегодняшний день руководство Центральноафриканской Республики планирует осуществить модернизацию агропромышленного комплекса при поддержке отечественных производителей.

Ранее Феликс Молуа встретился с руководством Министерства обороны России. На заседании стороны обсудили позитивную динамику развития партнерства, а также подтвердили готовность дальнейшего взаимодействия.
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