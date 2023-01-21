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Резников: Украина будет готовить экипажи для танков Leopard в Польше

Армия
Резников: Украина будет готовить экипажи для танков Leopard в Польше

Украина договорилась об обучении военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard на территории Польши, заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.

При этом он отметил, что Германия до сих пор отказывается передавать украинским военным свои танки. Резников считает, что договоренность о проведении учений в Польше является первым шагом к предоставлению ВСУ самих тяжелых боевых машин немецкого производства.

«Есть прорыв — это возможность для стран, которые владеют Leopard, начинать учебные миссии», — заявил он.

Ранее стало известно, что военное ведомство США не смогло убедить власти Германии начать поставки Leopard.
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