ВВС Буркина-Фасо уничтожили лагерь террористов на западе страны

Уагадугу, 21 января. Военно-воздушные силы Буркина-Фасо обезвредили лагерь террористов в лесах провинции Косси на западе республики.
В результате массированного удара уничтожено более десяти боевиков. После успешно проведенной операции на место бомбардировок выехали отряды сухопутных войск.
Подразделения армии Буркина-Фасо исследовали территорию вокруг лагеря на предмет наличия оставшихся в живых террористов. Бойцы обнаружили склад с оружием и боеприпасами, а также мотоциклами и другими средствами передвижения.
Ранее правительственные войска вместе с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) провели ряд масштабных операций по всей территории страны. В результате организованных мероприятий военнослужащие уничтожили свыше десяти боевиков на севере и юге республики.
Кроме того, правоохранительные органы Буркина-Фасо провели серию задержаний в Уагадугу. Силовики обнаружили расположения преступных синдикатов в столице страны и пресекли противоправную деятельность.
По информации СМИ, в ходе оперативных мероприятий полицейские обезвредили две крупные группировки, занимавшиеся разбоем и грабежами. Стражи порядка изъяли десять мотоциклов, мобильные телефоны, ножи и муляж пистолета.