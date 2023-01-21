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ВВС Буркина-Фасо уничтожили лагерь террористов на западе страны

Весь мир
ВВС Буркина-Фасо уничтожили лагерь террористов на западе страны

Уагадугу, 21 января. Военно-воздушные силы Буркина-Фасо обезвредили лагерь террористов в лесах провинции Косси на западе республики.

В результате массированного удара уничтожено более десяти боевиков. После успешно проведенной операции на место бомбардировок выехали отряды сухопутных войск.

Подразделения армии Буркина-Фасо исследовали территорию вокруг лагеря на предмет наличия оставшихся в живых террористов. Бойцы обнаружили склад с оружием и боеприпасами, а также мотоциклами и другими средствами передвижения.

Ранее правительственные войска вместе с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) провели ряд масштабных операций по всей территории страны. В результате организованных мероприятий военнослужащие уничтожили свыше десяти боевиков на севере и юге республики.

Кроме того, правоохранительные органы Буркина-Фасо провели серию задержаний в Уагадугу. Силовики обнаружили расположения преступных синдикатов в столице страны и пресекли противоправную деятельность.

По информации СМИ, в ходе оперативных мероприятий полицейские обезвредили две крупные группировки, занимавшиеся разбоем и грабежами. Стражи порядка изъяли десять мотоциклов, мобильные телефоны, ножи и муляж пистолета.
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