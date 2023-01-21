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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Спорт
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заинтересовал английский клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк на своих страницах в социальных сетях.

Стоит отметить, что в переезде футболиста сборной Германии в Англию заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Нидерландский специалист уже провел первые переговоры с окружением Ройса, сообщил Фальк.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Наср» заинтересован в подписании контракта с 33-летним полузащитником. Боссы аравийского коллектива рассматривают возможность переезда немца в Эр-Рияд летом 2023 года на правах свободного агента.
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