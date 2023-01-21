Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась на проблемы в Дубае

Модель и блогер Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками из Дубая, куда она вернулась после отдыха на Маврикии. Как призналась супруга рэпера Джигана, там у нее возникла «проблемка».
По словам Самойловой, с первого дня пребывания в Дубае у нее сильно упало настроение. При этом модель ощущает нехватку сил и постоянно хочет спать.
«Меня что, сглазили? В первый раз за все наши приезды сюда такое случилось. Я не знаю, что происходит», — рассказала она в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Самойлова ответила отказом на предложения мужа завести еще одного, пятого ребенка. Свое решение она объяснила былыми заслугами Джигана.